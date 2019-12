22:15 | 26.12.2019

Aktien New York Schluss: Weiter aufwärts – Konsumwerte top

NEW YORK (dpa-AFX) – Der US-Aktienmarkt ist nach der Weihnachtspause seiner positiven Grundstimmung treu geblieben. Händler verwiesen auf die freundliche Stimmung in Asien, die sich in New York fortgesetzt habe. Zudem stützten weiterhin die zuletzt positiven Signale zum chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt. Konsumwerte gehörten vor dem Hintergrund erfreulicher Berichte zum Weihnachtsgeschäft zu den größten Gewinnern. Der Dow Jones ging am Donnerstag mit einem Aufschlag von 0,37 Prozent auf 28 621,39 Punkte aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,51 Prozent auf 3239,91 Punkte und der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 um 0,91 Prozent auf 8778,31 Zähler zu. Diese beiden Indizes erreichten im Verlauf Rekordstände. Zudem kletterte der Nasdaq Composite erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 9000 Punkten. In Europa blieben die Börsen hingegen auch an diesem Donnerstag geschlossen. Auch deshalb lag das Handelsvolumen in New York wie schon am Dienstag deutlich unter den gewohnten Werten, zumal bereits viele Marktteilnehmer das Jahr für sich abgeschlossen haben./he