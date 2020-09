20:13 | 11.09.2020

Aktien New York: Tech-Werte wieder unter Druck – Dow kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) – Technologiewerte haben bei den Anlegern nach dem Ende der Rally weiter einen schweren Stand. Nach einem zögerlichen Stabilisierungsversuch im frühen Handel rutschte der Nasdaq 100 mit 10 945 Punkten auf einen neues Tief seit vier Wochen. Zwei Stunden vor Handelsende lag der Auswahlindex der Tech-Börse Nasdaq noch mit 1,21 Prozent im Minus bei 11 019,65 Punkten. Von seinem Rekordhoch in der Vorwoche bei 12 439 Punkten ist er inzwischen deutlich entfernt. Der Dow Jones Industrial fand am Freitag keine klare Richtung und büßte zuletzt 0,15 Prozent ein auf 27 492,54 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,63 Prozent auf 3318,19 Punkte. Über ein neues Rekordhoch konnten sich die Anleger bei Oracle im schwachen Tech-Umfeld nicht lange freuen. Der pandemiebedingte Trend zur Heimarbeit hat dem SAP -Rivalen im jüngsten Geschäftsquartal Anschub gegeben. In den drei Monaten bis Ende August kletterte der Nettogewinn im Jahresvergleich um fünf Prozent. Vorstandschefin Safra Catz sprach von einem “fantastischen” Quartal, weil die Geschäfte besser liefen als von Finanzexperten erwartet. Der anfängliche Kursgewinn von fast 8 Prozent schmolz jedoch komplett zusammen. Eine der wenigen Ausnahmen waren die Papiere des IT-Dienstleisters Cognizant, die im Nasdaq 100 zuletzt noch 3 Prozent gewannen. Auftrieb gab hier eine Kaufempfehlung der Bank of Amerika, die zunehmende Geschäftsdynamik ausmacht. Dagegen brachen die Papiere von Nikola um weitere 16 Prozent ein. Nach dem Kurssprung vom Dienstag auf ein Hoch seit Juli von 54,56 Dollar ging es für die Papiere des Hybrid-Truck-Entwicklers bereits um mehr als 40 Prozent abwärts. Nachdem tags zuvor ein kritischer Bericht eines Research-Dienstes Leerverkäufer auf den Plan gerufen hatte, vermissten die Anleger eine detaillierte Stellungnahme des Unternehmens, erklärte Marktanalyst Neil Wilson von Markets.com. Nikola hatte dem Urheber nur marktmanipulierende Absichten mit unwahren Behauptungen vorgeworfen und eine Anwaltskanzlei mit der Prüfung rechtlicher Schritte beauftragt./ag/jha/