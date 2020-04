19:11 | 14.04.2020

Aktien Osteuropa Schluss: Überall Gewinne

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) – An den wichtigsten osteuropäischen Börsen hat es am Dienstag nach der Osterpause Gewinne gegeben. Auch das gesamte europäische Börsenumfeld zeigte sich mehrheitlich positiv, nachdem bekannt wurde, dass Chinas Exporte zuletzt nicht so stark eingebrochen waren, wie angesichts der Coronavirus-Pandemie befürchtet worden war. An einigen Börsen war der Handel für mehrere Stunden unterbrochen wegen einer technischen Störung. Die Budapester Börse schloss mit leichten Aufschlägen. Der ungarische Leitindex Bux stieg um 0,26 Prozent auf 33 849,13 Punkte. Konjunkturelle Impulsgeber blieben nach dem verlängerten Osterwochenende ebenso dünn gesät wie Unternehmensnachrichten. Unter den Bux-Schwergewichten zogen die Anteile des Mineralölkonzerns Mol um 1,3 Prozent an. Am Wochenende hatte die OPEC+ eine historische Ölförderkürzung beschlossen, um den durch das Coronavirus verursachten Preisverfall von Öl zu stoppen. In Prag gewann der tschechische Leitindex PX 1,37 Prozent auf 851,56 Punkte. Stützend wirkten die Aufschläge der schwergewichteten Prager Notierungen von Erste Group (plus 3,1 Prozent) und bei den Titeln von Komercni Banka (plus 2,5 Prozent). Die Wertpapiere des Energieversorgers CEZ zogen um 1,1 Prozent an. An der Warschauer Börse legte der Wig-30 um 3,28 Prozent auf 1922,64 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig rückte um 3,58 Prozent auf 46 092,44 Punkte vor. Polen will die Beschränkungen für die Wirtschaft ab Sonntag schrittweise wieder lockern. Banken- und Bergbauwerte verbuchten Aufschläge. Alior Bank sprangen um 14,3 Prozent hoch. JSW und KGHM gewannen 10,9 beziehungsweise 8,1 Prozent. Die Anteile des Restaurantbetreibers AmRest schnellten um 20,3 Prozent hoch. Noch größere Zuwächse verzeichneten CCC mit plus 32,8 Prozent, nachdem der Konzern laut der Nachrichtenagentur PNB mitgeteilt hatte, er werde die Eröffnung seiner Online-Verkaufsplattform “ccc.eu” in Rumänien, Ungarn und Österreich beschleunigen, um damit den negativen Folgen der Corona-Pandemie entgegenzutreten. In Moskau, wo im Gegensatz zu den anderen osteuropäischen Börsen am Vortag gehandelt worden war, gewann der RTSI am Dienstag 0,73 Prozent auf 1133,23 Punkte./sto/APA/ajx/he