18:53 | 08.07.2020

Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich – Gewinne in Budapest und Prag

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) – Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Während die Märkte in Budapest und Prag Kursgewinne verzeichneten, ging es in Warschau und Moskau abwärts. Der ungarische Leitindex beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,52 Prozent auf 35 932,39 Punkten. Gestützt wurde er vor allem von der starken Kursentwicklung der MOL -Aktie, die um 2,41 Prozent zulegte. Unter den weiteren Index-Schwergewichten stiegen die Papiere des Pharmakonzerns Richter Gedeon um 0,60 Prozent, während die Anteilsscheine der MTelekom 0,52 Prozent verloren und die Titel der OTP Bank knapp behauptet mit einem Minus von 0,18 Prozent aus dem Handel gingen. Die im Tagesverlauf veröffentlichten ungarischen Verbraucherpreisdaten zeigten für Juni eine Inflationsrate von im Jahresvergleich 2,9 Prozent. Damit nahm der Preisdruck deutlich zu, denn im Mai lag die Rate bei 2,2 Prozent. Analysten hatten dennoch einen noch stärkeren Anstieg erwartet. Dass dies nicht eintrat, habe vor allem an geringeren Preisen für Nahrungsmittel gelegen, hieß es seitens der Erste Group . Kursgewinne verzeichnete auch die Prager Börse. Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,22 Prozent auf 938,85 Punkte. Tagessieger waren die Aktien des Medienkonzerns CETV mit einem Plus von knapp vier Prozent. Unter den Index-Schwergewichten legten die Titel des Stromkonzerns CEZ mit einem Plus von gut einem Prozent am stärksten zu. Schwächster PX-Wert war die Aktie des Spirituosenherstellers Spirit mit minus 1,85 Prozent. Am polnischen Aktienmarkt ging es dagegen zur Wochenmitte abwärts. Der Leitindex der Warschauer Börse, der Wig-20, verlor 0,71 Prozent auf 1788,22 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,49 Prozent auf 50 726,22 Zähler. Stärkster Wert im Wig-20 waren die Aktien von Tauron mit plus 2,44 Prozent. In einer Branchenstudie zu den polnischen Energieversorgern sprach die Erste Group eine “Buy”-Empfehlung für die Titel aus. Die Anteilsscheine des Branchenkollegen PGE befanden sich mit plus 0,45 Prozent ebenfalls auf der Gewinnerseite. Diese wurden von den Erste-Group-Analysten mit “Accumulate” empfohlen. Die Moskauer Börse beendete den Handelstag unterdessen wie am Vortag mit leichten Abschlägen. Der russische Leitindex RTS fiel um 0,18 Prozent auf 1245,54 Einheiten./dkm/APA/ck/men