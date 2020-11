15:24 | 27.11.2020

Altmaier hält Hotelübernachtung für Weihnachtsbesuche für vertretbar

BERLIN (dpa-AFX) – Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält eine Hotelübernachtung für Weihnachtsbesuche für vertretbar. Altmaier sagte am Freitag bei einer Videoschalte zu finanziellen Corona-Hilfen, wenn es zugelassen sei, dass Zusammenkünfte über Weihnachten in einem engen Rahmen stattfinden, dann sei es aus seiner Sicht auch “vertretbar”, dass dafür dann “Hotelübernachtungs-Kapazitäten” zur Verfügung gestellt werden. “Denn nicht jeder hat zu Hause die Möglichkeiten, um seinen Gästen dann eine Übernachtung mit ausreichend Platz zur Verfügung zu stellen”, sagte Altmaier. Das müsse aber im Einzelfall von den Bundesländern entschieden werden. In einigen Ländern sind Hotelübernachtung bei Weihnachtsbesuchen möglich. Dagegen hatte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) deutlich gemacht, wer über Weihnachten Verwandte besuche, solle nicht im Hotel übernachten können. Altmaier sagte: “Wenn es jetzt um die Frage der Weihnachtstage geht, will ich nur darauf hinweisen, dass nach meiner festen Überzeugung Weihnachtszusammenkünfte im engen, überschaubaren familiären Kreis, so wie das von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen worden ist, keine touristischen Übernachtungen sind – sondern das ist eine Kategorie, die wir ausdrücklich erlauben und ermöglichen wollen, weil das familiäre Beisammensein über Weihnachten ein ganz zentraler Bestandteil unserer Alltagskultur ist.”/hoe/DP/nas