5:44 | 05.01.2021

Amazon, Buffett und JPMorgan beenden Gesundheitsvorsorgeprojekt Haven

BOSTON (dpa-AFX) – Die US-Großkonzerne Amazon und JPMorgan sowie die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett beenden ihr gemeinsames Gesundheitsvorsorgeprojekt Haven Healthcare nach nur rund drei Jahren schon wieder. Das Geschäft wird Ende Februar eingestellt, wie Haven am Montag (Ortszeit) nach entsprechenden US-Medienberichten in Boston bestätigte. Die drei Schwergewichte der US-Wirtschaft hatten im Januar 2018 angekündigt, die Kräfte zu bündeln, um die Vorsorgekosten für ihre Mitarbeiter zu senken. “Die steigenden Gesundheitskosten fressen sich wie ein Bandwurm durch die US-Wirtschaft”, erklärte Buffett damals. Das US-Gesundheitssystem leidet unter steigenden Versicherungskosten und gilt als eines der teuersten und ineffizientesten weltweit. Doch die großen Hoffnungen in das Projekt der finanzstarken Konzerne erfüllten sich nicht, bereits im Mai hatte Vorstandschef Atul Gawande seinen Rücktritt eingereicht. Woran das Projekt genau scheiterte, dazu machten die Unternehmen zunächst keine Angaben. Amazon, JPMorgan und Berkshire Hathaway erklärten, die gewonnenen Erkenntnisse auch künftig zu nutzen, um bei der Entwicklung von Vorsorgeprogrammen für ihre Mitarbeiter zu kooperieren – allerdings informell./hbr/DP/zb