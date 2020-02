19:26 | 10.02.2020

AMS will Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Osram abschließen

PREMSTÄTTEN (dpa-AFX) – Der österreichische Sensoren-Hersteller AMS will im Vorfeld der kommenden Übernahme des Lichtkonzerns Osram mit diesem einen sogenannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abschließen. “Wir beabsichtigen die Umsetzung eines solchen Vertrags, um beiden Unternehmen die Möglichkeit zu geben, auf effiziente Weise zusammenzuarbeiten”, wurde AMS-CEO Alexander Everke am Montagabend in einer Mitteilung zitiert. Der geplante Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag erfordere die Zustimmung einer außerordentlichen Hauptversammlung von Osram mit einer Mehrheit von mindestens 75 Prozent der abgegebenen Stimmen, hieß es weiter. Die Premstätter gingen davon aus, dass ihr Übernahmeangebot vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen im zweiten Quartal 2020 vollzogen werde./kw//AWP/nas