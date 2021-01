16:39 | 07.01.2021

ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Fielmann auf ‘Add’ – Ziel 73 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) – Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach vorläufigen Jahreszahlen auf “Add” mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Umsatz und Vorsteuerergebnis der Optikerkette seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 15:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben

