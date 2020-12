9:38 | 28.12.2020

ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf ‘Add’ – Ziel 0,90 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) – Die Baader Bank hat Heidelberger Druck nach dem Verkauf einer Fläche für einen Industriepark auf “Add” mit einem Kursziel von 0,90 Euro belassen. Den erzielten Verkaufspreis im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bezeichnete Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie als positive Nachricht für den Druckmaschinenhersteller. Im Falle einer Erholung der Branchenproduktion auf ein Niveau mindestens knapp unter dem von vor der Corona-Krise wäre die Aktie attraktiv bewertet. Die Aktie sei aber weiterhin eine spekulative Anlage./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.12.2020 / 08:26 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET ———————–

