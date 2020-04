9:58 | 16.04.2020

ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Zalando auf ‘Add’ – Ziel 36 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf “Add” mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Insgesamt seien die Ergebnisse des Online-Modehändlers klar positiv, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte auch die starke Bilanz und die Signale für das April-Geschäft./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 08:46 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST