19:11 | 12.03.2021

ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Hugo Boss auf ‘Add’ – Ziel hoch auf 36 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) – Die Baader Bank hat Hugo Boss von “Reduce” auf “Add” hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 36 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse sieht in der Aktie des Modekonzerns nun eine gute Wahl, um auf die Chance durch Wiedereröffnungen von Filialen zu setzen. Dies schreib er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 17:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET ———————–

