18:42 | 10.12.2020

ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Deutsche Euroshop auf ‘Reduce’ – Ziel hoch

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Die Baader Bank hat Deutsche Euroshop von “Add” auf “Reduce” abgestuft, das Kursziel aber auf 17,80 Euro angehoben. Nach einer starken Kurserholung in den zurückliegenden Wochen habe die Aktie des Einkaufszentren-Betreibers sein altes Kursziel von 13 Euro deutlich hinter sich gelassen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristige und strukturelle Unsicherheiten existierten aber weiterhin./ajx/men Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 16:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET