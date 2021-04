10:17 | 14.04.2021

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Aixtron auf 24 Euro – ‘Overweight’

LONDON (dpa-AFX Broker) – Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf “Overweight” belassen. Bei der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Anbieter von Technologie-Hardware dürfte das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage das bestimmende Thema sein, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dank der Nachfragestärke sei dem Sektor erneut ein guter Jahresstart gelungen. Am zuversichtlichsten ist Gardiner weiterhin für Halbleiterindustrie-Ausrüster wie Aixtron. Sie profitierten dank ihrer technologische Kompetenz zudem auf lange Sicht von Wettbewerbsvorteilen./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 20:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 04:00 / GMT ———————–

