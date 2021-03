8:48 | 31.03.2021

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Telefonica Deutschland auf 2,90 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) – Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 2,70 auf 2,90 Euro angehoben und die Einstufung auf “Overweight” belassen. Das neue Kursziel resultiere aus den erhöhten langfristigen Schätzungen für den Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An den von Drillisch an Telefonica Deutschland zu zahlenden Roaming-Gebühren sollte sich bis 2025 nichts ändern./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 21:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2021 / 04:00 / GMT ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–