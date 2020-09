10:14 | 21.09.2020

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt 1&1 Drillisch auf ‘Buy’ – Ziel 49 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) – Die Privatbank Berenberg hat 1&1 Drillisch angesichts des eskalierten Streits mit Telefonica Deutschland wegen der Preiserhöhung für Mobilfunkkapazitäten auf “Buy” mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Drillisch-Aktie dürfte erst einmal übertrieben negativ auf die Nachricht reagieren, was als Kaufgelegenheit genutzt werden sollte, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn selbst wenn Drillisch im schlimmsten Fall einen neuen Vertrag zu aktuell ausgehandelten Konditionen akzeptieren müsse, könnten die Senkungen der Gewinnschätzungen vom Wochenende wieder teilweise revidiert werden./gl/ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

