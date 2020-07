9:06 | 22.07.2020

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Easyjet auf ‘Buy’ – Ziel gesenkt auf 800 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Broker) – Die Privatbank Berenberg hat Easyjet von “Hold” auf “Buy” hochgestuft, das Kursziel aber von 850 auf 800 Pence gesenkt. Ein steigendes Verbrauchervertrauen und verbesserte Buchungstrends für kurzfristige Reisen hätten der Aktie des Billigfliegers bisher nichts gebracht, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung spiegele nun viele Bedenken wider./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

