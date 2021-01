8:20 | 29.01.2021

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Zalando auf ‘Hold’ und Ziel auf 86 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) – Die Privatbank Berenberg hat Zalando von “Sell” auf “Hold” hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 86 Euro angehoben. Trotz hoher Vorjahreswerte dürften die Online-Modehändler 2021 mit einem starken Umsatzwachstum aufwarten, während sich die Profitabilität normalisieren sollte, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Zalando habe er zwar immer noch Bedenken wegen des Margenpotenzials. Die Umsatzentwicklung sei mittlerweile aber zu stark, um sie zu ignorieren, begründete er sein neues Anlagevotum./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

