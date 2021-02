12:33 | 01.02.2021

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SAP auf 121 Euro – ‘Buy’

HAMBURG (dpa-AFX Broker) – Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 115 auf 121 Euro angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Analyst Andrew DeGasperi verarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie die jüngsten Quartalszahlen, Aussagen zum diesjährigen Ausblick und den erfolgreichen Börsengang von Qualtrics. Das höhere Kursziel für den Softwareriesen begründete er mit dem gestiegenen Wert der jetzt börsennotierten US-Tochter./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 08:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

