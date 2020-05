12:08 | 28.05.2020

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt A.P. Moller-Maersk auf ‘Sell’ – Ziel 5500 Kronen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) – Die Privatbank Berenberg hat A.P. Moller-Maersk von “Hold” auf “Sell” abgestuft und das Kursziel von 6000 auf 5500 dänische Kronen gesenkt. Dass die Belastungen aus der Corona-Krise die großen europäischen Reedereien im zweiten Quartal hart treffen werden, sei bereits Konsens, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Ein von ihm erwarteter schwacher Container-Umschlag im dritten Quartal dürfte die Anleger hingegen negativ überraschen. Insofern sei der von Hoffnungen auf eine baldige Markterholung getriebene jüngste Anstieg der Maersk-Aktie verfrüht./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 16:30 / GMT

