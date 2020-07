10:33 | 10.07.2020

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt L’Oreal auf ‘Sell’ – Ziel 241 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) – Die Privatbank Berenberg hat L’Oreal von “Hold” auf “Sell” abgestuft, das Kursziel aber von 225 auf 241 Euro angehoben. Die Abstufung folge auf die massive Erholung des Aktienkurses hin, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kosmetikkonzern sei indes gut positioniert, aber Wettbewerber Estee Lauder sei derzeit interessanter./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben