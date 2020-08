8:28 | 20.08.2020

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt New Work auf ‘Sell’ und Kursziel auf 220 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) – Die Privatbank Berenberg hat New Work von “Hold” auf “Sell” abgestuft und das Kursziel von 225 auf 220 Euro gesenkt. Das für sein Karrierenetzwerk Xing bekannte Unternehmen dürfte zwar das Schlimmste hinter sich haben, doch die Stellenanzeigen gingen weiter zurück, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie sehr anspruchsvoll bewertet./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

