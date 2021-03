8:04 | 24.03.2021

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Teamviewer auf 50 Euro – ‘Buy’

HAMBURG (dpa-AFX Broker) – Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer angesichts eines Sponsoring-Vertrags mit Manchester United von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “Buy” belassen. Der Millionendeal habe zu einer Kürzung des operativen Gewinnausblicks geführt, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mögliche Vorteile seien zwar ungewiss, die negative Marktreaktion hält er aber für übertrieben./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben