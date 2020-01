8:39 | 23.01.2020

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Lufthansa auf ‘Outperform’ – Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Medienberichten über einen eventuellen Börsengang des Wartungsgeschäfts auf “Outperform” mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Sollten sich die Meldungen bewahrheiten, erwarte er einen mehrjährigen Prozess, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ssc/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 23:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

