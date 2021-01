7:50 | 12.01.2021

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt BASF auf ‘Outperform’ – Ziel hoch auf 78 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF von “Market-Perform” auf “Outperform” hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 78 Euro angehoben. Mit seinem breiten Produktportfolio und einem großen Kundenstamm seien die Ludwigshafener für eine konjunkturelle Erholung bestens aufgestellt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rückenwind von den Rohstoffpreisen, eine sich erholende Automobilbranche sowie Maßnahmen bei den Kosten dürften die Ergebnisse antreiben./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 22:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / 22:13 / UTC