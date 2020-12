13:09 | 14.12.2020

ANALYSE-FLASH: BofA hebt Munich Re auf ‘Buy’ – Ziel 282 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Munich Re von “Neutral” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel von 275 auf 282 Euro angehoben. Die Aktie des Rückversicherers habe einen attraktiven jährlichen Gewinnanstieg und eine vielversprechende Gesamtrendite zu bieten, schrieb Analyst Michael van Wegen in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Corona-Krise seien die Münchner gut umgegangen. Er rechnet damit, dass anhaltende Aktienrückkäufe den angepeilten Gewinn je Aktie zusätzlich steigern werden./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 12:30 / EST

