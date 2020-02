9:04 | 14.02.2020

ANALYSE-FLASH: Commerzbank senkt RIB Software auf ‘Hold’ trotz Zielanhebung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Commerzbank hat RIB Software angesichts des Übernahmeangebots von Schneider Electric von “Buy” auf “Hold” abgestuft, das Kursziel aber von 24 auf 30 Euro angehoben. Die vom Elektrotechnik-Konzern gebotenen 29 Euro je Aktie des Bausoftware-Herstellers seien attraktiv, schrieb Analyst Florian Treisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schneider dürfte seines Erachtens die Mindestannahmequote von 50 Prozent plus 1 Aktie locker erreichen. Sein nun über dem Gebot liegendes Kursziel reflektiere bereits das Aufwärtspotenzial durch einen möglichen Beherrschungsvertrag./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 18:33 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 18:33 / CET ———————–

