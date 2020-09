8:35 | 14.09.2020

ANALYSE-FLASH: Commerzbank startet Hellofresh mit ‘Buy’ – Ziel 54 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Commerzbank hat Hellofresh mit “Buy” und einem Kursziel von 54 Euro in die Bewertung aufgenommen. Wie Analyst Andreas Riemann in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, glaubt er nach einem Kursrücksetzer um 25 Prozent bei den Papieren des Kochboxenversenders an eine Kaufgelegenheit. Das Unternehmen sei führend in seiner Branche und sollte weiter vom rapiden Wachstum der Verbraucher-Nachfrage profitieren./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 11:37 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2020 / 07:00 / CEST ———————–

