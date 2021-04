14:06 | 06.04.2021

ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt BP auf ‘Outperform’ – Ziel 350 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) – Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf “Outperform” mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Der Öl- und Gasproduzent komme mit der Senkung der Schulden rascher voran als vom Markt bislang angenommen, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem liefen die Geschäfte gut./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 08:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–