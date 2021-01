12:31 | 15.01.2021

ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt SAP auf ‘Outperform’ – Ziel 119 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) – Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für SAP nach vorläufigen Zahlen für 2020 auf “Outperform” mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Jahresabschluss stimmte zuversichtlich, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wertete die Zahlen zum Schlussquartal positiv. Der Ausblick für 2021 liege zwar unter den Markterwartungen, diese hätten bislang aber wohl das volle Ausmaß des Zusammenstreichens der Unternehmensziele im Oktober noch nicht reflektiert./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 07:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben