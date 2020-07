13:05 | 09.07.2020

ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Delivery Hero auf 120 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) – Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Delivery Hero von 100 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf “Outperform” belassen. Das neue Kursziel resultiere aus den erhöhten Schätzungen für den Esssens-Onlinelieferdienst, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung bleibe attraktiv./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 17:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 04:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben