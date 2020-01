9:24 | 08.01.2020

ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt BASF auf ‘Neutral’ – Ziel 66,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) – Die Schweizer Bank Credit Suisse hat BASF von “Outperform” auf “Neutral” abgestuft und das Kursziel von 72 auf 66,50 Euro gesenkt. Analyst Chris Counihan senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Chemiekonzern. Diverse Sonderfaktoren, die sich 2020 positiv auswirkten, würden größtenteils im Upstream-Geschäft geschmälert. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage dürfte sich in der Sparte frühestens im Geschäftsjahr 2022 verbessern./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 05:11 / UTC

