7:39 | 25.06.2020

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Bayer auf ‘Buy’ – Ziel 85 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer nach Milliardenvergleichen in den USA auf “Buy” mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Summe für die Vergleiche im Glyphosat-, Dicamba- und PCB-Streit in Höhe von bis zu 12,1 Milliarden US-Dollar scheine auf den ersten Blick etwas höher als erwartet, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei aber eine positive Überraschung, dass alle drei Dispute auf einmal ausgeräumt worden seien./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 02:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / / GMT