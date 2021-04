15:48 | 06.04.2021

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Credit Suisse auf ‘Halten’

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die DZ Bank hat Credit Suisse von “Kaufen” auf “Halten” abgestuft und den fairen Wert von 13,40 auf 11,10 Franken je Aktie gesenkt. Die Bank werde 2021 unter der Doppelbelastung durch Archegos und Greensill leiden, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit über das zukünftige Geschäftsmodell werde wohl zunächst fortbestehen. Der Experte passte seine Schätzungen an und geht nunmehr von geringen Ausschüttungen in den nächsten Jahren aus./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 15:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2021 / 15:18 / MEZ ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–