ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Intel auf 46 Dollar – ‘Verkaufen’

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel nach Quartalszahlen von 47 auf 46 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf “Verkaufen” belassen. Die länger andauernden Produktionsprobleme in Kombination mit einem ungünstigeren Produktmix dürften die Ertragskraft des Chipkonzerns in den kommenden Quartalen erheblich belasten, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es drohten darüber hinaus Marktanteilsverluste im Geschäft mit Rechenzentren./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 15:43 / MESZ

