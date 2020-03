18:49 | 11.03.2020

ANALYSE-FLASH: DZ Bank startet Cancom mit ‘Kaufen’ – Fairer Wert 51,10 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die DZ Bank hat Cancom mit “Kaufen” und einem fairen Wert von 51,10 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der strategische Übergang von einem IT-Systemhaus zu einem Service-Provider

biete Chancen auf eine langfristig steigende Profitabilität, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierbei würden IT-Systeme durch externe Dienstleister betrieben./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 16:27 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2020 / 16:34 / MEZ ———————–

