21:38 | 03.01.2020

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Ceconomy auf 6,10 Euro – ‘Neutral’

NEW YORK (dpa-AFX) – Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ceconomy nach Jahreszahlen von 5,50 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf “Neutral” belassen. Analyst Tushar Jain hob in einer am Freitag vorliegenden Studie wegen einer besser als erwarteten Entwicklung in Spanien und Italien seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für den Elektronikhändler an. Die rückläufige Bruttomarge bleibe jedoch ein Sorgenpunkt./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2020 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben