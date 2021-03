8:46 | 31.03.2021

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für LVMH auf 630 Euro – ‘Buy’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH vor Quartalszahlen Mitte April von 560 auf 630 Euro angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Die starke Entwicklung beim französischen Luxusgüterkonzern halte an, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daten und Nachrichten von Burberry, Swatch und Prada ließen darauf schließen, dass die Nachfrage der Verbraucher nach hochpreisigen Gütern seit Jahresbeginn groß ist./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–