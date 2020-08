10:56 | 26.08.2020

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Salesforce auf 252 Dollar – ‘Buy’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 220 auf 252 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Die Quartalszahlen des Softwareanbieters hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe bei der digitalen Transformation eine führende Stellung. Das Potenzial für profitables und nachhaltiges Wachstum sei gegeben./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / 01:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–