10:31 | 23.07.2020

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Software AG auf 45 Euro – ‘Buy’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Das zweite Quartal habe die Früchte der neuen Strategie des südhessischen Softwareherstellers gezeigt, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit mit einem Abschlag zu den europäischen Softwareherstellern gehandelt./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 02:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–