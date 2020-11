11:17 | 06.11.2020

ANALYSE-FLASH: Goldman lässt Novo Nordisk auf ‘Conviction Buy List’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Novo Nordisk anlässlich der beabsichtigten Übernahme von Emisphere Technologies mit einem Kursziel von 484 dänischen Kronen auf der “Conviction Buy List” belassen. Das Diabetesmittel Rybelsus als wichtigster Wachstumstreiber der Dänen basiere auf der Technologie des US-Partners, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Übernahmepläne sprächen zumindest für großes Vertrauen in das Marktpotenzial von Rybelsus. Zusätzlich sichere man aber auch den Zugriff auf eine Technologie, die noch viele weitere Optionen biete, so Parekh./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 08:03 / GMT

