8:17 | 08.04.2020

ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Danone auf ‘Buy’ – Ziel 70 Euro

LONDON (dpa-AFX) – Die britische Investmentbank HSBC hat Danone von “Hold” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel auf 70 Euro belassen. Der europäische Konsumgütersektor sollte robust durch die Covid-19-Krise kommen, doch die Perspektiven der einzelnen Unternehmen seien unterschiedlich, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. So dürften etwa Hygieneartikel weiter gefragt sein und Lebensmittelhersteller vom Trend, zu hause zu essen, profitieren. Eine Nachfragebelebung bei luxuriöseren Kosmetikartikeln sei indes weniger gewiss. Bei Danone sehe er langfristig eine positive Dynamik. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 03:15 / GMT