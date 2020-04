7:54 | 16.04.2020

ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Washtec auf ‘Buy’ – Ziel 45 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) – Die britische Investmentbank HSBC hat Washtec nach dem Corona-Kursrtusch von “Hold” auf “Buy” hochgestuft, das Kursziel aber von 57 auf 45 Euro gesenkt. Der Hersteller von Waschanlagen biete eine gute Mischung aus Widerstandsfähigkeit und Erholungspotenzial, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel habe er wegen der Belastungen durch die Viruskrise aber gesenkt./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

