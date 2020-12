20:32 | 07.12.2020

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hella auf ‘Buy’ – Ziel 51 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) – Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hella nach Quartalszahlen und der Anhebung der Unternehmenziele auf “Buy” mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Autozulieferers und Scheinwerfer-Spezialisten sei dank besser als erwartet gelaufener Endmärkte und Kosteneinsparungen stark ausgefallen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er betonte. dass Hella nun die Prognose trotz anhaltender Branchenunsicherheit erhöht habe./ajx/men Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 13:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 13:54 / ET