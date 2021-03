10:35 | 10.03.2021

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Klöckner & Co auf ‘Buy’ – Ziel 10,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Quartalszahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Die Resultate des Stahlhändlers hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick auf 2021 sei positiv./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 01:35 / ET

