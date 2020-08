10:15 | 25.08.2020

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schneider Electric auf ‘Hold’ – Ziel 88 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric nach der angekündigten Übernahme des Visualisierungssoftware-Spezialisten Osisoft durch die britische Tochter Aveva auf “Hold” mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Schritt sei unternehmerisch sinnvoll, doch der Kaufpreis erscheine nach Branchenmaßstäben hoch, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem setze Schneider deswegen sein Aktienrückkaufprogramm aus./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2020 / 03:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2020 / 03:46 / ET ———————–

