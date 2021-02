8:06 | 10.02.2021

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Thyssenkrupp auf ‘Buy’ – Ziel 12,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 12,30 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Alan Spence in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Jahresziele erschienen nach dem starken Jahresauftakt recht konservativ./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 01:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 01:48 / ET