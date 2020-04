11:33 | 06.04.2020

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Tesla auf ‘Buy’ – Ziel runter auf 650 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) – Das Analysehaus Jefferies hat Tesla von “Hold” auf “Buy” hochgestuft, das Kursziel aber von 800 auf 650 US-Dollar gesenkt. Der Elektrofahrzeug-Hersteller führe den Wandel in der Automobilindustrie an und werde nach der Corona-Krise von einer noch höheren Nachfrage profitieren, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Ergebnisprognosen (EPS) bis 2022 reduzierte der Experte allerdings./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 02:01 / ET

