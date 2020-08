11:02 | 24.08.2020

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Facebook auf 310 Dollar – ‘Buy’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Facebook von 300 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Das Videoformat Instagram Reels könnte dem Internetkonzern den nächsten Push geben, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2020 / 15:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2020 / 19:00 / ET ———————–

