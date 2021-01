12:12 | 05.01.2021

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Pernod Ricard auf 180 Euro – ‘Buy’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard vor den anstehenden Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 170 auf 180 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf “Buy” belassen. Die Geschäftsdynamik beim Spirituosenhersteller im zweiten Quartal dürfte nicht so schlecht gewesen sei wie ursprünglich erwartet, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittelfristig sei zudem einiges Positive zu erwarten angesichts der attraktiven Balance zwischen Umsatzwachstum auf der einen und steigendem Kostenbewusstsein auf der anderen Seite./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 13:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 13:52 / ET ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–