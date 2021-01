8:35 | 19.01.2021

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 775 Dollar – ‘Hold’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen für das Schlussquartal 2020 von 650 auf 775 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf “Hold” belassen. Der Elektroautobauer bleibe mit seiner Technologie und dem Geschäftsmodell der Maßstab für die Branche, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für die Bruttomargen des Autogeschäfts an. Allerdings drohten chinesische Elektroautobauer durch einen verbesserten Kapitalzugang zu gefährlicheren Konkurrenten zu werden als die traditionellen Autobauer./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 20:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2021 / 20:23 / ET ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–